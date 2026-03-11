«Буде-Глимт» – фаворит матча против «Спортинга» у букмекеров. У норвежцев 7 побед подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити» и «Атлетико»

«Буде-Глимт» примет «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский клуб выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах. В ЛЧ были побеждены «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1) и дважды «Интер» (3:1, 2:1).

Букмекеры считают «Буде-Глимт» фаворитом сегодняшней встречи за 2.50. На ничью дают коэффициент 3.60, на победу гостей – 2.75.

Матч состоится 11 марта, начало – в 23:00 мск.