«Буде-Глимт» – фаворит матча против «Спортинга» у букмекеров. У норвежцев 7 побед подряд – дважды над «Интером», с «Ман Сити» и «Атлетико»
«Буде-Глимт» примет «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Норвежский клуб выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах. В ЛЧ были побеждены «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1) и дважды «Интер» (3:1, 2:1).
Букмекеры считают «Буде-Глимт» фаворитом сегодняшней встречи за 2.50. На ничью дают коэффициент 3.60, на победу гостей – 2.75.
Матч состоится 11 марта, начало – в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
Вперёд Буде!!!
«Буде-Глимт» – фаворит матча против кого угодно. ХЗ на что они в итоге способны.
Буде конечно хорош! До финала уж вряд-ли все таки дойдут...но 1/4 уже будет огромным успехом)) как когда-то ЦСКА дошел в ЛЧ)))
