У «Байера» одно домашнее поражение за 4 месяца. 2.60 – не уступят «Арсеналу» в ЛЧ
«Байер» примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий клуб проиграл лишь в одном матче на своем поле за последние четыре месяца – против «Штутгарта» (1:4) в 16-м туре Бундеслиги.
Букмекеры считают «Арсенал» явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.50. На непоражение «Байера» можно поставить за 2.60.
Матч пройдет 11 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Рекомендуем