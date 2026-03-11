«Реал» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 мск.

Команды встретятся в плей-офф ЛЧ в пятый раз подряд. В трех из четырех предыдущих сезонов, в том числе в двух последних, победителями двухматчевой дуэли были мадридцы.

«Реал» и «Сити» встречались на общем этапе текущего розыгрыша ЛЧ. Игра прошла на «Бернабеу» и завершилась победой английской команды со счетом 2:1.

Матчи между «Реалом» и «Сити», как правило, радуют высокой результативностью. В семи из девяти последних очных игр было больше двух мячей, в восьми из девяти прошлых поединков забили обе команды.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами матча в Мадриде гостей. На победу «Сити» предлагают коэффициент 2.00 , на успех хозяев дают 3.70 , ничья идет за 3.80.

Эксперты полагают, что встреча получится результативной. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.66 , на два гола и менее предлагают 2.25 . На обмен мячами дают 1.57 , вероятность исхода «Обе забьют: нет» оценивается в 2.40.

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение английской команде. 44% от всех ставок на исход ушло на победу «Ман Сити», 34% – отдано на «Реал», 22% пришлось на ничью.