«Ман Сити» – фаворит матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Вероятность победы мадридцев упала с 38% до 26% за полторы недели

Букмекеры определились с фаворитом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

С момента открытия линии 27 февраля коэффициент на победу «Реала» вырос с 2.40 (38%) до 3.60 (26%). Из-за травм сегодняшнюю игру пропустят сразу несколько футболистов мадридцев.

«Сити» котируется фаворитом встречи – коэффициент на победу обвалился с 2.60 (36%) до 1.98 (49%). На ничью можно поставить за 3.70.

Матч состоится 11 марта, начало – в 23:00 мск.