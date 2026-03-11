«Ман Сити» – фаворит матча с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Вероятность победы мадридцев упала с 38% до 26% за полторы недели
Букмекеры определились с фаворитом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
С момента открытия линии 27 февраля коэффициент на победу «Реала» вырос с 2.40 (38%) до 3.60 (26%). Из-за травм сегодняшнюю игру пропустят сразу несколько футболистов мадридцев.
«Сити» котируется фаворитом встречи – коэффициент на победу обвалился с 2.60 (36%) до 1.98 (49%). На ничью можно поставить за 3.70.
Матч состоится 11 марта, начало – в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
