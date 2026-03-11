Овечкин в двух шайбах от 1000 голов за карьеру в НХЛ. 2.65 – отличится в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. В 65 играх сезона на его счету 50 (24+26) баллов.

Букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что Овечкин забьет «Филадельфии» и вплотную приблизится к отметке в 100 голов за карьеру.

1.72 – 40-летний россиянин наберет очки и прервет трехматчевую серию без результативных действий.