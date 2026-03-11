8% – вероятность камбэка «Тоттенхэма» в 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико» после 2:5 в первом матче

Букмекеры оценили вероятность камбэка «Тоттенхэма» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

В первой игре в Мадриде лондонский клуб уступил со счетом 2:5. Перед ответной встречей на проход «Тоттенхэма» дают коэффициент 12.50 (8%), на выход «Атлетико» в 1/4 финала – 1.03 (92%).

Ответный матч состоится 18 марта в Лондоне.