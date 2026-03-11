Коэффициент 81.00 давали на то, что Бэм Адебайо войдет в топ-4 в истории НБА по результативности за одну игру. Он поднялся на 2-е место с 83 очками

Букмекеры не ожидали, что Бэм Адебайо войдет в число лучших игроков НБА по очкам за одну игру.

Центровой «Майами» набрал 83 очка в домашней игре против «Вашингтона» (150:129). Это второй по результативности игрока матч в истории НБА – Адебайо опередил защитника Кобе Брайанта (81), рекорд Уилта Чемберлена в 100 очков пока остается недостижимым.

Американские букмекеры давали коэффициент 81.00 на то, что Адебайо наберет 74+ балла и войдет в топ-4 в истории НБА по очкам за одну игру.

За 5.80 можно было поставить на то, что рекорд Коби Брайанта (81) по очкам за один матч в XXI веке падет в этом сезоне.