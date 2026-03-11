«Тоттенхэм» проиграл все 4 матча при Тудоре с общим счетом 5:14. Букмекеры уверены, что он будет следующим уволенным тренером в АПЛ
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонский клуб проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, в том числе все 4 встречи под руководством Игора Тудора с общим счетом 5:14.
Британские букмекеры уверены, что Тудор будет следующим уволенным тренером в АПЛ – его даже убрали из линии.
Ответная игра состоится 18 марта в Лондоне.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Просто ужас
И врагу не пожелаешь такого, конечно