«Барселона» вырвала ничью с «Ньюкаслом» на 96-й минуте – 1:1. В лайве на спасение каталонцев давали 14.00
«Барселона» сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 86-й минуте отличился форвард «Ньюкасла» Харви Барнс. На 96-й каталонцы вырвали ничью – Ламин Ямаль реализовал пенальти.
В лайве на спасение «Барселоны» давали коэффициент 14.00.
Ответная игра состоится 18 марта в Каталонии.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
5 комментариев
Гори гори ясно! Чтобы не погасло!)
Чистое нарушение англичан реализовал Ямаль, всё по честному и до встречи на нормальном поле в Барселоне британцы!
я думаю 14 на спасение барсы как раз в перерыве давали))
