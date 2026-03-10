«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд. 1.73 – уступят «Атлетико» в Лиге чемпионов
«Атлетико» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Клуб из Лондона проиграл 5 последних матчей. У «Атлетико» на этом отрезке 4 победы и одно поражение – от «Барселоны» (0:3).
«Матрасники» котируются подавляющими фаворитами встречи в Мадриде за 1.73 и всего противостояния за 1.44. На выход «Тоттенхэма» в 1/4 финала дают коэффициент 2.85.
Матч состоится 10 марта, начало – в 23:00 мск.
