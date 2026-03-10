«Ньюкасл» – «Барселона»: БЕТСИТИ оценил шансы хозяев взять реванш за поражение на общем этапе ЛЧ

10 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной». Встреча пройдет на домашней арене английского клуба и начнется в 23:00 мск.

«Барселона» заняла пятое место на общем этапе ЛЧ и напрямую вышла во второй раунд плей-офф. «Ньюкасл» финишировал на 12-й строчке в таблице и вынужден был начинать со стыкового раунда, в котором уверенно прошел «Карабах» (6:1, 3:2).

Каталонцы подходят в матчу в отличной форме – «сине-гранатовые» выиграли четыре последних встречи во всех турнирах. У английского клуба две победы и три поражения в пяти прошлых поединках.

«Ньюкасл» выиграл четыре из пяти домашних матчей в текущем розыгрыше ЛЧ. Единственное поражение на «Сент-Джеймс Парк» команда Эдди Хау потерпела в первом туре от «Барселоны» (1:2).

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита в первом матче противостояния между «Ньюкаслом» и «Барселоной». На победу хозяев предлагают коэффициент 2.70, на успех гостей дают 2.50, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. Поставить на три мяча и более можно с кэфом 1.40 , на два гола и менее – за 3.00 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение каталонцам. 82% от всех ставок на исход ушло на победу «Барселоны», 8% пришлось на ничью, 10% – отдано на «Ньюкасл».