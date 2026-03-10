«Бавария» 10 матчей подряд забивает 2+ гола на выезде. 1.53 – продление тренда с «Аталантой»

«Аталанта» примет «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» забила минимум дважды во всех 10 последних гостевых встречах. В этом сезоне мюнхенцы провели 21 матч на выезде, и лишь однажды забили меньше двух мячей – в игре против «Арсенала» (1:3) в Лондоне.

Букмекеры уверены в продлении тренда – на 2+ гола «Баварии» в сегодняшней встрече дают коэффициент 1.53.

Матч состоится 10 марта, начало – в 23:00 мск.