«Ливерпуль» ни разу не побеждал «Галатасарай» в Стамбуле – ничья и два поражения. 2.10 – турки снова не проиграют

«Галатасарай» примет «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мерсисайдцы» ни разу не побеждали «Галатасарай» в Стамбуле – ничья и два поражения. В ЛЧ команды встречались пять раз – «Ливерпуль» победил лишь однажды (3:2 в 2006-м).

Букмекеры считают англичан фаворитами сегодняшней встречи за 1.75. На непоражение «Галатасарая» дают коэффициент 2.10, на победу хозяев – 4.50.

Матч пройдет 10 марта, начало – в 20:45 по московскому времени.