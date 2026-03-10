  • Спортс
В московском падел-клубе на улице 8 марта провели крупнейший женский турнир в честь праздника

Недавно открывшийся клуб PARI Padel принял соревнования с участием 96 спортсменок.

На прошедших выходных состоялся турнир по паделу среди женщин в честь праздника 8 марта. Соревнования прошли в рамках серии турниров PPL под эгидой Федерации падела России с начислением рейтинговых очков. В турнире приняли участие 96 спортсменок в трех категориях (250 / 100 / 40), что сделало его крупнейшим в России. Победительницами турнира категории 250 стали Вероника Кузмук и Алена Тарасова.

В рамках спортивного события также были организованы мужской турнир и медиа-американо. Павел Вербин и Игорь Панин стали лучшими среди 32 игроков мужского турнира. Участниками медиатурнира были спортивная журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева, игровой стример Recrent, ведущие юмористического проекта о футболе Губиньо, игроки МФК «Амкал», футбольный блогер АртПо, а также крупнейшие российские СМИ — Forbes, Чемпионат, Спорт 24, Maxim, Men Today и Robb Report.

Все спортсмены стали участниками благотворительной акции фонда «Пари и побеждай» — 2000 рублей за каждый результативный удар por tres и por cuatro на турнире перечислят центру помощи «Сестры». По итогам соревнований на проведение тренировок по самообороне для женщин благотворительный фонд направит 282 тысячи рублей.

Примечательно, что корты клуба PARI Padel названы в честь великих женщин из истории и мифологии — Ники, Афродиты, Венеры, а также Моны Лизы и Жанны д’Арк. Инфраструктура включает сауну с панорамным видом, массажные кабинеты, лаундж-зоны, VIP-раздевалки и отдельную парковку. На торжественной части мероприятия также анонсировали открытие нового современного коворкинг-пространства на территории клуба. Оно подходит для совместной работы, делового общения, проведения встреч, презентаций, переговоров и небольших деловых мероприятий.

Управляющая компания PADEL+ занимается созданием экосистемы для популяризации падела в России. Компания уже открыла падел-корты в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Премиальный клуб PARI Padel на улице 8 Марта – флагманский проект компании. Его открытие состоялось 29 ноября 2025 года. Пространство предлагает посетителям семь кортов с потолками высотой 12 метров, которые подойдут как для новичков, так и для профессиональных игроков.

Партнерами женского турнира стали «Огниво», Zero Point, Health Buddy, Am code, Fahrenheit, «Кафе Сегодня» и Padel People. Техническим партнером выступил легендарный испанский бренд экипировки для падела BullPadel. 

