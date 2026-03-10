17.00 давали на камбэк Синяковой в матче с Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла, ведя со счетом 6:4, 6:5

Мирра Андреева вылетела с турнира в Индиан-Уэллс.

Россиянка неожиданно для букмекеров проиграла в третьем круге Катерине Синяковой со счетом 6:4, 6:7(5), 3:6.

В лайве при счете 6:5 в пользу Андреевой во втором сете на победу чешской теннисистки давали коэффициент 17.00.