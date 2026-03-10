Бублик сенсационно проиграл 117-й ракетке мира Хиджикате и вылетел с турнира в Индиан-Уэллс. При счете 6:7, 5:6 на камбэк австралийца давали 12.00
Александр Бублик сенсационно вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
В третьем круге казахстанский теннисист уступил 117-й ракетке мира Ринки Хиджикате со счетом 7:6(3), 6:7(3), 3:6.
При счете 6:5 во втором сете в пользу Бублика на камбэк австралийского теннисиста давали коэффициент 12.00.
