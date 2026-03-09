«Ахмат» после прихода Черчесова проиграл лишь одной московской команде – «Спартаку». 2.08 – не уступят «Локомотиву»
«Локомотив» встретится с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ.
Грозненский клуб после прихода Станислава Черчесова успешно играет с московскими командами – были победы над ЦСКА (1:0) и «Динамо» (2:1). Единственное поражение – от «Спартака» (1:2) в 15-м туре.
Букмекеры дают коэффициент 2.08 на то, что «Ахмат» не проиграет «Локомотиву». 1.80 – «железнодорожники» победят.
Игра состоится 9 марта, начало – в 16:30 мск.
