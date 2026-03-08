0

«Интер» не побеждает «Милан» 6 матчей подряд. 2.30 – серия прервется

«Интер» встретится с «Миланом» в дерби в 28-м туре Серии А.

«Интер» – фаворит с коэффициентом 2.30. Победа «россонери» оценивается букмекерами в 3.50, ничья – в 3.20.

«Нерадзурри» 2 года не побеждают «Милан» – 4 поражения и 2 ничьих. Последняя победа случилась в апреле 2024-го (2:1). Если «россонери» снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.63.

Матч пройдет 8 марта. Начало – в 22:45 мск.

«Барса» Флика – монстр. Забивает в каждом туре Ла Лиги и мчит к достижениям Вилановы и Зидана

Опубликовала: Венера Кравченко
