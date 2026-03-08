Холлоуэй проиграл Оливейре на UFC 326. Американец считался у букмекеров явным фаворитом боя

Легковесы Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра провели бой за за титул BMF («самый опасный ублюдок») на UFC 326 в Лас-Вегасе.

Оливейра победил единогласным решением судей (50-45 – трижды). Перед боем букмекеры котировали его андердогом и давали на победу коэффициент 2.80 против 1.48 у американца.

На то, что бойцы проведут все пять раундов, сыграли котировки за 2.60.

«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы