ЦСКА 2,5 года не проигрывает московскому «Динамо». Армейцы котируются фаворитами предстоящего дерби

ЦСКА и московское «Динамо» сыграют в дерби в 20-м туре Мир РПЛ.

Армейцы котируются небольшими фаворитами матча с коэффициентом 2.30. На победу «Динамо» букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.60.

ЦСКА 2,5 года не проигрывает «Динамо» – 4 победы и 1 ничья. Последнее поражение случилось в ноябре 2023-го в РПЛ (2:3). Если армейцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.40.

Матч пройдет 8 марта. Начало – в 19:30 мск.

