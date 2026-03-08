ЦСКА 2,5 года не проигрывает московскому «Динамо». Армейцы котируются фаворитами предстоящего дерби
ЦСКА и московское «Динамо» сыграют в дерби в 20-м туре Мир РПЛ.
Армейцы котируются небольшими фаворитами матча с коэффициентом 2.30. На победу «Динамо» букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.60.
ЦСКА 2,5 года не проигрывает «Динамо» – 4 победы и 1 ничья. Последнее поражение случилось в ноябре 2023-го в РПЛ (2:3). Если армейцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.40.
Матч пройдет 8 марта. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Сегодня будет очень тяжёлая игра, и эта статистика тут ни причём, совершенно
Всё рекорды, достижения когда то заканчиваются, надеюсь что и это достижение сегодня закончится.
надеюсь, что нет
Результат не предсказуем обе команды хороши и достойны победы.,.
Привет Володя!!! Непредсказуемая игра действительно. Очень надеюсь что результат будет в нашу пользу.
Привет Валера! Согласен я тоже на это надеюсь...
Статистика в футболе ничего не значит.
Ждём отличного матча, забитых голов и победы любимой команды. Так как моя любимая команда - ЦСКА, надеюсь на их победу.
Матч будет непростой. С опаской его ожидаю. Надо научиться настраиваться не только на Краснодар, если хотим добиться чего-то значимого.
думаю братская ничья
