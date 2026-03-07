«Сочи» пропустил 46 голов в 20 турах РПЛ. На этом отрезке больше было только у «Тюмени» в 1998-м и «Жемчужины» в 1995-м

«Сочи» много пропускает в этом сезоне Мир РПЛ.

В субботу сочинцы проиграли «Пари НН» (1:2) в 20-м туре чемпионата. Таким образом, у «Сочи» уже 46 пропущенных голов в текущей РПЛ.

В истории чемпионата России после 20 туров больше пропускали только «Жемчужина» (47) в 1995-м и «Тюмень» (56) в 1998-м.

