«Сочи» пропустил 46 голов в 20 турах РПЛ. На этом отрезке больше было только у «Тюмени» в 1998-м и «Жемчужины» в 1995-м
«Сочи» много пропускает в этом сезоне Мир РПЛ.
В субботу сочинцы проиграли «Пари НН» (1:2) в 20-м туре чемпионата. Таким образом, у «Сочи» уже 46 пропущенных голов в текущей РПЛ.
В истории чемпионата России после 20 туров больше пропускали только «Жемчужина» (47) в 1995-м и «Тюмень» (56) в 1998-м.
Карасев дает больше всех желтых, Казарцев – лидер по пенальти. Судьи РПЛ в цифрах
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
это вам не ростовских детей обыгрывать и набивать разницу
Сочи возвращается к Жемчужным истокам !
Динамо Санкт-Петербург скорее к Петротресту ближе, чем к Жемчужине..
Тюмень-1998 несчастная команда, российский аналог Дерби Каунти десятью годами позже, там был момент когда игроков было настолько мало, что на замену выходил второй вратарь в качестве полевого игрока, уникальный случай в истории российского футбола.
Да, верно. 👍 Я как раз болею за обе эти команды))
Сочи пока ,уверен что уже не выберутся
Сочи и Оренбург на вылет 100%. Вот Семак и ныл заранее о 18 клубах. Без них он вообще не вывезет даже 3-е место)))
Ну как сюда можно приплести Семака... Но ты смогла
Справедливый вылет клуба который и не должен был играть в РПЛ в этом сезоне
на вылет за очищением, с первого раза очищение не прошло...
рекорды 90-х дорогого стоят )
