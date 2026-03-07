«Балтика» на 94-й минуте матча упустила победу над «Ростовом» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 12,5%

«Ростов» разделил очки с «Балтикой» (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

Калининградцы открыли счет на 39-й. Хозяева ушли от поражения благодаря голу на 94-й.

В прематче букмекеры давали командам почти равные шансы, ничья оценивалась в 3.00. В лайве перед голом «Ростова» коэффициент на ничью достигал 8.00 (12,5% вероятности).

