«Барселона» разгромила «Атлетик» в 3 последних матчах – 3:0, 4:0 и 5:0. Букмекеры дают 20% на продление серии
«Атлетик» примет «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги.
«Барселона» котируется у букмекеров явным фаворитом с коэффициентом 1.71. На победу «Атлетика» букмекеры дают 4.70, на ничью – 4.30.
«Барса» 2 года не проигрывает «Атлетику» – 5 побед и 1 ничья. Последнее поражение случилось в январе 2024-го в Кубке Испании (2:4).
3 последних матча между этими командами закончились разгромной победой каталонцев – 3:0, 4:0 и 5:0. В предстоящей игре на счет 6:0 в пользу «Барсы» букмекеры дают 80.00, на победу с форой (-2,5) – 5.00 (20% вероятности).
Если «Атлетик» снова не забьет, сыграет коэффициент 2.80.
Матч пройдет 7 марта. Начало – в 23:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
теперь должно быть 6:0
Атлетик вялый в этом году.
Победа в 2 мяча с экономией сил
