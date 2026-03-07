«Барселона» разгромила «Атлетик» в 3 последних матчах – 3:0, 4:0 и 5:0. Букмекеры дают 20% на продление серии

«Атлетик» примет «Барселону» в 27-м туре Ла Лиги.

«Барселона» котируется у букмекеров явным фаворитом с коэффициентом 1.71. На победу «Атлетика» букмекеры дают 4.70, на ничью – 4.30.

«Барса» 2 года не проигрывает «Атлетику» – 5 побед и 1 ничья. Последнее поражение случилось в январе 2024-го в Кубке Испании (2:4).

3 последних матча между этими командами закончились разгромной победой каталонцев – 3:0, 4:0 и 5:0. В предстоящей игре на счет 6:0 в пользу «Барсы» букмекеры дают 80.00, на победу с форой (-2,5) – 5.00 (20% вероятности).

Если «Атлетик» снова не забьет, сыграет коэффициент 2.80.

Матч пройдет 7 марта. Начало – в 23:00 мск.

