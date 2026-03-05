«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд и идет в одном балле от зоны вылета. 3.00 – проиграют «Кристал Пэлас»
«Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас» в 29-м туре АПЛ.
«Шпоры» проиграли четыре матча подряд в чемпионате и занимают 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета лондонцев разделяет одно очко.
Букмекеры считают «Тоттенхэм» небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.40. На ничью дают коэффициент 3.35, на победу гостей – 3.05.
Матч состоится 5 марта и начнется в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Вперед орлы, помогите сделать сезон по настоящему волшебным
