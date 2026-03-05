«Арсенал» – явный фаворит АПЛ у букмекеров. «Ман Сити» – 2-й, «Юнайтед» – 3-й, «Астон Вилла» – 4-я
Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата Англии.
По итогам 29-го тура отрыв «Арсенала» от идущего вторым «Манчестер Сити» увеличился до 7 очков при матче в запасе у команды Пепа Гвардиолы.
Коэффициент на титул лондонцев обвалился до 1.23, на трофей «Ман Сити» можно поставить за 4.30. Топ-3 у букмекеров замыкает «Манчестер Юнайтед» (200.00).
Победитель АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 1.23
2. «Манчестер Сити» – 4.30
3. «Манчестер Юнайтед» – 200.00
4. «Астон Вилла» – 1000.00
5-6. «Челси» – 1500.00
5-6. «Ливерпуль» – 1500.00
Остальные – от 5000.00
