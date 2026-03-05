  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» – явный фаворит АПЛ у букмекеров. «Ман Сити» – 2-й, «Юнайтед» – 3-й, «Астон Вилла» – 4-я
1

«Арсенал» – явный фаворит АПЛ у букмекеров. «Ман Сити» – 2-й, «Юнайтед» – 3-й, «Астон Вилла» – 4-я

Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата Англии.

По итогам 29-го тура отрыв «Арсенала» от идущего вторым «Манчестер Сити» увеличился до 7 очков при матче в запасе у команды Пепа Гвардиолы.

Коэффициент на титул лондонцев обвалился до 1.23, на трофей «Ман Сити» можно поставить за 4.30. Топ-3 у букмекеров замыкает «Манчестер Юнайтед» (200.00).

Победитель АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.23

2. «Манчестер Сити» – 4.30

3. «Манчестер Юнайтед» – 200.00

4. «Астон Вилла» – 1000.00

5-6. «Челси» – 1500.00

5-6. «Ливерпуль» – 1500.00

Остальные – от 5000.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЧелси
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoЛиверпуль
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Топурия победит Гейджи, Перейра проиграет Гану: ожидания букмекеров от турнира UFC в Белом доме
сегодня, 07:58
«Интер» не побеждает «Милан» 6 матчей подряд. 2.30 – серия прервется
сегодня, 07:33
Холлоуэй проиграл Оливейре на UFC 326. Американец считался у букмекеров явным фаворитом боя
сегодня, 06:32
ЦСКА 2,5 года не проигрывает московскому «Динамо». Армейцы котируются фаворитами предстоящего дерби
сегодня, 06:25
«Сочи» пропустил 46 голов в 20 турах РПЛ. На этом отрезке больше было только у «Тюмени» в 1998-м и «Жемчужины» в 1995-м
вчера, 18:35
«Балтика» на 94-й минуте матча упустила победу над «Ростовом» – 1:1. В лайве вероятность ничьей составляла 12,5%
вчера, 16:28
«Барселона» разгромила «Атлетик» в 3 последних матчах – 3:0, 4:0 и 5:0. Букмекеры дают 20% на продление серии
вчера, 07:20
Мартинеса подозревают в нарушении регламента FA о ставках. Вратарь «Астон Виллы» – амбассадор букмекерской компании, это запрещено правилами
6 марта, 13:57
«Вулверхэмптон» обыграл «Ливерпуль» три дня назад. 3.90 – выбьет «мерсисайдцев» из Кубка Англии
6 марта, 12:43
Казарцев назначает пенальти чаще всех в РПЛ. 2.65 – будет 11-метровый в матче «Ростов» – «Балтика»
6 марта, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ не верят в победу «Милана» в матче с «Интером»
сегодня, 08:00Промо
«Челси» не смог обыграть «Рексхэм» в основное время в 1/8 финала Кубка Англии – 2:2. Перед экстра-таймами вероятность прохода валлийцев составляет 24%
вчера, 19:45
UFC: шансы Грегори Родригеса и Бруно Феррейры на победу в бою UFC 326
вчера, 06:30Прогноз
UFC: шансы Дрю Добера и Майкла Джонсона на победу в бою UFC 326
вчера, 06:25Прогноз
UFC: шансы Роба Фонта и Рауля Росаса-младшего на победу в бою UFC 326
вчера, 06:20
У «Балтики» 0 побед в 3 матчах РПЛ с «Ростовом». 1.45 – ростовчане не проиграют в предстоящей очной встрече
вчера, 06:19
UFC: шансы Кайо Борральо и Ренье де Риддера на победу в бою UFC 326
вчера, 06:15Прогноз
UFC: шансы Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры на победу в бою UFC 326
вчера, 06:10
Zuffa Boxing: шансы Джея Опетая и Брэндона Глэнтона на победу в бою за титул в первом тяжелом весе
вчера, 06:05Прогноз
«ПСЖ» заинтересован в сильном старте, чтобы потратить меньше сил перед игрой с «Челси». Прогноз Денисова на матч с «Монако»
6 марта, 14:19
Рекомендуем