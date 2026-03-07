  • Спортс
  • Zuffa Boxing: шансы Джея Опетая и Брэндона Глэнтона на победу в бою за титул в первом тяжелом весе
Прогноз
0

Zuffa Boxing: шансы Джея Опетая и Брэндона Глэнтона на победу в бою за титул в первом тяжелом весе

Бой за титул в первом тяжелом весе Zuffa Boxing между Джеем Опетая и Брэндоном Глэнтоном пройдет 09.03.2026 в Лас-Вегасе на «Meta Apex». Поединок пройдет в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) на дистанции 12 раундов. На кону – дебютный чемпионский пояс Zuffa Boxing в первом тяжелом весе, а в фоновом режиме – судьба IBF-титула Опетаи, который организация еще не подтвердила как разыгрываемый в этом бою: IBF предупредила, что австралиец рискует лишиться чемпионского звания, если выйдет на ринг за неавторизованный пояс.

Для Опетаи это дебют под баннером Zuffa Boxing – промоушена Даны Уайта, и австралиец рассматривает эту ночь как трамплин к статусу абсолютного чемпиона в дивизионе. Глэнтон, в свою очередь, видит в этом бою лучший шанс в карьере – выйти на по-настоящему элитный уровень. Явным фаворитом является Опетая – коэффициент на его победу составляет 1.07. Глэнтон котируется как существенный аутсайдер с кэфом в районе 9.05.

Прогноз: победа Опетаи нокаутом в поздних раундах с коэффициентом 3.30. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться.

Шансы бойцов на победу

Разница в классе между бойцами ощутима, однако полностью списывать Глэнтона было бы ошибкой — и вот почему.

Опетая входит в поединок с незапятнанным рекордом 29-0, из которых 23 победы одержаны нокаутом. Его прозвище «Бог грома» говорит само за себя: это технически безупречный южпав с взрывным ударом, умением контролировать дистанцию и высоким темпом по всем 12 раундам. Австралиец на четыре года моложе соперника, имеет преимущество в росте – около 10 см – и значительно больший опыт в профессиональных раундах: 137 против 106. Четыре последних боя он завершил досрочно, что говорит о нынешней пиковой форме. Рейтинг The Ring – первый в дивизионе. Уровень мотивации максимальный: сам боксер признался, что только победа открывает ему дорогу к абсолютному чемпионству.

Глэнтон — непростой соперник, и это важно понимать. Его рекорд составляет 21-3 с 18 нокаутами, то есть процент досрочных побед – 86%, что даже выше, чем у Опетаи (79%). Прозвище «Пуленепробиваемый» он носит заслуженно: за всю карьеру американец ни разу не был остановлен, что при схватке с одним из самых нокаутирующих бойцов дивизиона является принципиальным фактором. Глэнтон обладает преимуществом в вылете руки – 2 дюйма (79 против 76 дюймов у Опетаи), хорошей выносливостью и высоким пульсом атаки. Его стиль – постоянное давление, упрямое продвижение вперед и аккумуляция урона. Однако в недавней карьере он потерпел поражения от Криса Биллэм-Смита по единогласному решению и от Дэвида Лайта по раздельному решению – что говорит о потолке его возможностей против действительно элитных соперников.

Ключевое противоречие этого боя: Глэнтон достаточно крепкий и достаточно опасный, чтобы сделать поединок некомфортным – но скорее всего недостаточно быстрый и технически ограниченный, чтобы реально угрожать Опетае на протяжении всей дистанции. В первые раунды австралиец, вероятно, будет работать осторожно, нащупывая дистанцию и используя свою джеб-линию. Ближе к середине боя – наращивать темп и точность комбинаций. Поздние раунды при усталости Глэнтона должны стать решающими – именно там Опетая традиционно находит финиш.

Последние бои и личные встречи

Последняя победа Опетаи состоялась 6 декабря 2025 года в Голд-Косте, где он нокаутировал Хусейна Джинкару в 8-м раунде в бою за IBF-чемпионство. До этого в 2025 году он также досрочно остановил Клаудио Скуэо (ТКО, 5 раунд) и нокаутировал Дэвида Ньику в 4-м раунде. Серия из четырех досрочных побед подряд – весомый аргумент в пользу того, что Опетая сейчас находится на пике карьеры.

Глэнтон последний раз выходил на ринг 1 октября 2025 года, когда остановил Маркуса Брауна в 6-м раунде в Лагосе. До этого потерпел поражение по очкам от Криса Биллэм-Смита в апреле 2025 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Ранее в копилке американца – победы в России и ОАЭ, а также поражение от довольно тяжелого соперника в лице Дэвида Лайта, 2022.

Когда начнется бой Джей Опетая – Брэндон Глэнтон, и где смотреть

Бой за титул в первом тяжелом весе Zuffa Boxing между Джеем Опетая и Брэндоном Глэнтоном состоится по московскому времени 9 марта в Лас-Вегасе на «Meta Apex» и начнется в 06:00. Точное время подтверждено в расписании дня. Посмотреть трансляцию турнира Zuffa Boxing можно на платформе Paramount.

Опубликовал: Александр Красюк
