0

UFC: шансы Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры на победу в бою UFC 326

Бой основного карда UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к реваншу с богатым историческим контекстом: оба успели стать чемпионами UFC в своих дивизионах с момента их первой встречи в 2015 году, когда поединок завершился досрочно из-за травмы Оливейры. Теперь на кону стоит символический титул BMF, который Холлоуэй завоевал нокаутом Гейджи на UFC 300 и уже успешно защитил.

Фаворитом в этом противостоянии считается Холлоуэй за счет фирменного высокого темпа, объема ударов и опыта в пятираундовых боях. Коэффициент на его победу находится в районе 1.48. Оливейра рассматривается как опасный андердог с кэфом около 2.75 – его сабмишен-угроза и склонность к досрочным победам делают его непредсказуемым соперником в любой момент поединка.

Прогноз: победа Холлоуэя решением судей. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться

Прогноз на матч
Коэффициенты
3.10
Ставка
Победа Макса Холлоуэя в последнем раунде или решением
Бонус
Забрать фрибет 3 000 ₽
Букмекер
Повторить ставку в WINLINE
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 300 ₽
Реклама 18+

Шансы бойцов на победу

Холлоуэй – машина по объему ударов: он держит рекорды UFC по нанесенным значимым ударам (3655) и общему числу ударов (3907), и ни один боец в истории организации не приблизился к этим цифрам даже на тысячу. Его стиль – постепенное нарастание давления, изматывание соперника к поздним раундам и неизменно высокий темп на протяжении всего боя. После поражения от Топурии он окончательно перебрался в легкий вес – это не случайный шаг, а осознанная долгосрочная стратегия человека, которому тесно в полулегком. Главный вопрос к нему один: готов ли он снова пропустить что-то решающее от бойца с настолько взрывным гейм-планом?

Ведь Оливейра – один из самых опасных финишеров в истории UFC, и это не преувеличение. Его гейм-план строится не на объеме, а на таймингe: прямые удары, колени и постоянное давление – все это работает как фон для главного оружия. Особую опасность представляет атака сабмишном в переходных фазах. Не является односторонним грепплером: 10 нокаутов и 21 сабмишн в UFC говорят сами за себя. Его уязвимость тоже известна –  он дважды терял пояс в чемпионских боях и уже получал нокаут от Топурии в первом раунде, что ставит под вопрос устойчивость под взрывными ударами. Но пока Оливейра в клетке — сценарий с сабмишном не исключен никогда. Это просто факт.

Последние бои и личные встречи

Холлоуэй подходит к реваншу в непростой отрезок карьеры. Нокаут от Топурии в октябре 2024 года стал первым нокаутирующим поражением за всю его карьеру – и это был момент, который многие запомнят надолго. Реабилитация последовала на UFC 318: «Благословенный» победил Порье единогласным решением в их третьей встрече, попутно защитив пояс BMF в прощальном поединке бойца. Красивая история с горьким привкусом – Макс выиграл, но прямо в ходе боя травмировал руку и был вынужден пропустить остаток 2025 года.

У Оливейры последние полтора года получились такими же неровными. Победа над Чендлером на UFC 309 в ноябре 2024-го выглядела как заявка на титул – уверенное решение, никаких вопросов. Затем последовал бой за вакантный пояс с Топурией на UFC 317 – и нокаут в первом раунде, после которого казалось, что история Do Bronx на вершине закончена. Но Оливейра – это Оливейра: сабмишн над Гамротом в Рио вернул его в обойму, а требование реванша с Холлоуэем прямо в прямом эфире расставило все по местам.

Личная встреча у бойцов одна, и она почти не считается: в августе 2015 года Холлоуэй победил по причине травмы бразильца уже в первом раунде

Когда начнется бой Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра, и где смотреть

Бой основного карда UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой состоится по московскому времени 8 марта в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 08:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске. Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.

Опубликовал: Александр Красюк
logoUFC
Прогнозы на UFC
Ставки на UFC
Ставки на сегодня
logoМакс Холлоуэй
Ставки на спорт
logoПрогнозы на спорт
logoЧарльз Оливейра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» позволяет себе единичные сбои, но в целом набрала топовый ход». Прогноз Палагина на матч 1/8 финала ЛЧ «Ньюкасл» – «Барселона»
сегодня, 12:00Прогноз
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд. 1.73 – уступят «Атлетико» в Лиге чемпионов
сегодня, 10:42
«Бавария» 10 матчей подряд забивает 2+ гола на выезде. 1.53 – продление тренда с «Аталантой»
сегодня, 09:57
«Ливерпуль» ни разу не побеждал «Галатасарай» в Стамбуле – ничья и два поражения. 2.10 – турки снова не проиграют
сегодня, 08:54
17.00 давали на камбэк Синяковой в матче с Андреевой в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла, ведя со счетом 6:4, 6:5
сегодня, 07:56
Бублик сенсационно проиграл 117-й ракетке мира Хиджикате и вылетел с турнира в Индиан-Уэллс. При счете 6:7, 5:6 на камбэк австралийца давали 12.00
сегодня, 07:25
Соболев забил за «Зенит» в двух матчах подряд. Букмекеры ждут от него максимум один мяч в РПЛ до конца сезона
вчера, 13:25
«Ахмат» проиграл 8 из 12 матчей на выезде в этом сезоне. 1.72 – уступят «Локомотиву»
вчера, 13:00
Танашев реже всех в РПЛ ставит пенальти – 1 в 10 матчах. 1.45 – в матче «Спартак» – «Акрон» не будет 11-метрового
вчера, 11:44
1.45 – Шарипзянов наберет очки с «Сибирью» и повторит рекорд по результативности среди защитников за регулярку КХЛ
вчера, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Ньюкасл» – «Барселона»: БЕТСИТИ оценил шансы хозяев взять реванш за поражение на общем этапе ЛЧ
сегодня, 10:11Промо
В московском падел-клубе на улице 8 марта провели крупнейший женский турнир в честь праздника
сегодня, 08:11Друзья сайта
«Локомотив» проигрывает «Ахмату» после первого тайма – 1:2. 3.80 – москвичи сделают камбэк
вчера, 14:22
«Милан» из-за потерь в последних турах отстал уже на 10 очков и, проиграв, точно не сможет побороться за скудетто». Прогноз Клещенка на миланское дерби
8 марта, 12:30
«Слишком уж побежала команда Гусева, чтобы ее мог затормозить обновленный ЦСКА». Чернявский о матче ЦСКА – «Динамо»
8 марта, 12:07
ЦСКА – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби
8 марта, 09:20Промо
Бетторы БЕТСИТИ не верят в победу «Милана» в матче с «Интером»
8 марта, 08:00Промо
«Челси» не смог обыграть «Рексхэм» в основное время в 1/8 финала Кубка Англии – 2:2. Перед экстра-таймами вероятность прохода валлийцев составляет 24%
7 марта, 19:45
UFC: шансы Грегори Родригеса и Бруно Феррейры на победу в бою UFC 326
7 марта, 06:30Прогноз
UFC: шансы Дрю Добера и Майкла Джонсона на победу в бою UFC 326
7 марта, 06:25Прогноз
Рекомендуем