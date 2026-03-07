UFC: шансы Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры на победу в бою UFC 326

Бой основного карда UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой пройдет 08.03.2026 в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Бойцы подходят к реваншу с богатым историческим контекстом: оба успели стать чемпионами UFC в своих дивизионах с момента их первой встречи в 2015 году, когда поединок завершился досрочно из-за травмы Оливейры. Теперь на кону стоит символический титул BMF, который Холлоуэй завоевал нокаутом Гейджи на UFC 300 и уже успешно защитил.

Фаворитом в этом противостоянии считается Холлоуэй за счет фирменного высокого темпа, объема ударов и опыта в пятираундовых боях. Коэффициент на его победу находится в районе 1.48. Оливейра рассматривается как опасный андердог с кэфом около 2.75 – его сабмишен-угроза и склонность к досрочным победам делают его непредсказуемым соперником в любой момент поединка.

Прогноз: победа Холлоуэя решением судей. Данные актуальны на момент публикации и перед началом ивента могут измениться

Прогноз на матч Коэффициенты 3.10 Ставка Победа Макса Холлоуэя в последнем раунде или решением Бонус Забрать фрибет 3 000 ₽ Букмекер Повторить ставку в WINLINE Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 300 ₽ Реклама 18+

Шансы бойцов на победу

Холлоуэй – машина по объему ударов: он держит рекорды UFC по нанесенным значимым ударам (3655) и общему числу ударов (3907), и ни один боец в истории организации не приблизился к этим цифрам даже на тысячу. Его стиль – постепенное нарастание давления, изматывание соперника к поздним раундам и неизменно высокий темп на протяжении всего боя. После поражения от Топурии он окончательно перебрался в легкий вес – это не случайный шаг, а осознанная долгосрочная стратегия человека, которому тесно в полулегком. Главный вопрос к нему один: готов ли он снова пропустить что-то решающее от бойца с настолько взрывным гейм-планом?

Ведь Оливейра – один из самых опасных финишеров в истории UFC, и это не преувеличение. Его гейм-план строится не на объеме, а на таймингe: прямые удары, колени и постоянное давление – все это работает как фон для главного оружия. Особую опасность представляет атака сабмишном в переходных фазах. Не является односторонним грепплером: 10 нокаутов и 21 сабмишн в UFC говорят сами за себя. Его уязвимость тоже известна – он дважды терял пояс в чемпионских боях и уже получал нокаут от Топурии в первом раунде, что ставит под вопрос устойчивость под взрывными ударами. Но пока Оливейра в клетке — сценарий с сабмишном не исключен никогда. Это просто факт.

Последние бои и личные встречи

Холлоуэй подходит к реваншу в непростой отрезок карьеры. Нокаут от Топурии в октябре 2024 года стал первым нокаутирующим поражением за всю его карьеру – и это был момент, который многие запомнят надолго. Реабилитация последовала на UFC 318: «Благословенный» победил Порье единогласным решением в их третьей встрече, попутно защитив пояс BMF в прощальном поединке бойца. Красивая история с горьким привкусом – Макс выиграл, но прямо в ходе боя травмировал руку и был вынужден пропустить остаток 2025 года.

У Оливейры последние полтора года получились такими же неровными. Победа над Чендлером на UFC 309 в ноябре 2024-го выглядела как заявка на титул – уверенное решение, никаких вопросов. Затем последовал бой за вакантный пояс с Топурией на UFC 317 – и нокаут в первом раунде, после которого казалось, что история Do Bronx на вершине закончена. Но Оливейра – это Оливейра: сабмишн над Гамротом в Рио вернул его в обойму, а требование реванша с Холлоуэем прямо в прямом эфире расставило все по местам.

Личная встреча у бойцов одна, и она почти не считается: в августе 2015 года Холлоуэй победил по причине травмы бразильца уже в первом раунде

Когда начнется бой Макс Холлоуэй – Чарльз Оливейра, и где смотреть

Бой основного карда UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой состоится по московскому времени 8 марта в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» и начнется в 08:00. Точное время подтверждено в расписании дня.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 326 можно на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на Кинопоиске . Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард и главные поединки UFC 326 в прямом эфире покажет UFC ТВ.