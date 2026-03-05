4.10 – «Краснодар» выйдет в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России после 1:3 с ЦСКА в первом полуфинале
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» сделать камбэк в полуфинале Фонбет Кубка России.
«Быки» уступили ЦСКА со счетом 1:3 в первом полуфинале в Москве. Перед ответной игрой на выход «Краснодара» в финал Пути РПЛ дают коэффициент 4.10, на проход армейцев – 1.24.
Ответный матч состоится 17 марта, начало – в 20:45 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
