4.10 – «Краснодар» выйдет в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России после 1:3 с ЦСКА в первом полуфинале

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» сделать камбэк в полуфинале Фонбет Кубка России.

«Быки» уступили ЦСКА со счетом 1:3 в первом полуфинале в Москве. Перед ответной игрой на выход «Краснодара» в финал Пути РПЛ дают коэффициент 4.10, на проход армейцев – 1.24.

Ответный матч состоится 17 марта, начало – в 20:45 по московскому времени.