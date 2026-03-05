  • Спортс
  • «Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью в 94%. Шансы «Ман Сити» на чемпионство упали до 6% (Opta)
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью в 94%. Шансы «Ман Сити» на чемпионство упали до 6% (Opta)

«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, уверен суперкомпьютер Opta.

По итогам 29-го тура отрыв лондонцев от идущего вторым «Манчестер Сити» увеличился до 7 очков при матче в запасе у команды Пепа Гвардиолы.

Вероятность титула «Арсенала» впервые в этом сезоне превысила 90% и составляет 93,6%. Чемпионство «горожан» оценивается в 6,4%, у остальных команд нет шансов на первое место, считает Opta.

19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграет в Манчестере в рамках 33-го тура АПЛ.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
69 комментариев
Такая чушь. Я конечно очень надеюсь на чемпионство Арсенала, но история прошлых сезонов беспощадна. Слишком маленький отрыв для таких процентов и истории гонок Арсенала.
Ответ Llorente
Такая чушь. Я конечно очень надеюсь на чемпионство Арсенала, но история прошлых сезонов беспощадна. Слишком маленький отрыв для таких процентов и истории гонок Арсенала.
Аналогии глупые.
Тогда Арсенал бы гораздо менее прагматичным, гораздо хуже глубина состава, да и Сити посильнее
Ответ Llorente
Такая чушь. Я конечно очень надеюсь на чемпионство Арсенала, но история прошлых сезонов беспощадна. Слишком маленький отрыв для таких процентов и истории гонок Арсенала.
Дело в том что Сити будет терять очки. Арсенал возможно тоже. Разница лишь в том что у Сити нет права на ошибку. Так что 90 на 10 в победу Арсенала более чем вероятно. Не надо быть пессимистом )
В последнем туре проиграют Кристал Пэласу и Сити снова выиграет чашку
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В последнем туре проиграют Кристал Пэласу и Сити снова выиграет чашку
Скриншот
Ответ Варфоломей Книгочтеев
В последнем туре проиграют Кристал Пэласу и Сити снова выиграет чашку
Не лень было регить нового юзера, чтобы оставить этот высер?
Как убого выглядят коменты, мол Арсенал всё равно проиграет. То ли это хейтеры Арсенала, то ли фанаты так боятся сглазить, но если бы кто то РЕАЛЬНО верил в свою писанину, они бы не тратили силы на глупые коменты, а просто пошли бы и заработали верные деньги поставив на Сити. Но поскольку так не делают, никто не верит в Сити.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как убого выглядят коменты, мол Арсенал всё равно проиграет. То ли это хейтеры Арсенала, то ли фанаты так боятся сглазить, но если бы кто то РЕАЛЬНО верил в свою писанину, они бы не тратили силы на глупые коменты, а просто пошли бы и заработали верные деньги поставив на Сити. Но поскольку так не делают, никто не верит в Сити.
Несколько минут назад тут (на спортсе) новость про буков вышла - сейчас буки дают кэф на сити, соответвуюший вероятности в 23%. В то время как суперкомп - всего 6%. Видите какая пропасть между цифрами?
Ответ yurgent
Несколько минут назад тут (на спортсе) новость про буков вышла - сейчас буки дают кэф на сити, соответвуюший вероятности в 23%. В то время как суперкомп - всего 6%. Видите какая пропасть между цифрами?
Достаточно зайти на сайт буков. На Сити дают кэф аж 4,5. Если кто то считает что Арсенал непременно просрёт, это фантастическая возможность легко поднять бабла на ровном месте. Но таких идиотов, конечно нет.
Если бы какой-нибудь букмекер начал использовать этот суперкомпьютер с его расчетами вероятностей, то разорился бы месяца за 3! На кону еще 24 очка для Арсенала и 27 для МС, а разница всего 7 (при игре в запасе для МС). Тут же уже дают аж 94% на победу лондонского клуба. Маразм какой-то....
Ответ yurgent
Если бы какой-нибудь букмекер начал использовать этот суперкомпьютер с его расчетами вероятностей, то разорился бы месяца за 3! На кону еще 24 очка для Арсенала и 27 для МС, а разница всего 7 (при игре в запасе для МС). Тут же уже дают аж 94% на победу лондонского клуба. Маразм какой-то....
Если ты считаешь что это маразм, просто раздень глупых буков. Но в реале ты понимаешь, что у Сити шансов НОЛЬ! У них и календарь сложнее, в том числе соперники по ЛЧ и Кубку Англии сильнее.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Если ты считаешь что это маразм, просто раздень глупых буков. Но в реале ты понимаешь, что у Сити шансов НОЛЬ! У них и календарь сложнее, в том числе соперники по ЛЧ и Кубку Англии сильнее.
Так нет ни одного букмекера, кто такие ставки предлагают, как этот "суперкомп"!
пушки могут проиграть только сами себе.
сити конечно дикий везунчик. С ливерпулем отскочили , еще и 3 очка забрали. Арсенал дичь творит теряя очки с аутсайдером ведя 2-0. Минимум 10 очков должен был быть отрыв и спокойно заканчивать чемпионат и сосредоточиться на ЛЧ. Но 4 очка ни о чем, даже если осталось 2 тура.
Ответ ecopromo
сити конечно дикий везунчик. С ливерпулем отскочили , еще и 3 очка забрали. Арсенал дичь творит теряя очки с аутсайдером ведя 2-0. Минимум 10 очков должен был быть отрыв и спокойно заканчивать чемпионат и сосредоточиться на ЛЧ. Но 4 очка ни о чем, даже если осталось 2 тура.
Минимум 10 очков и спокойно заканчивать чемпионат это про Баварлигу и Серию А времен гегемонии Юве, но не в АПЛ
Ответ ecopromo
сити конечно дикий везунчик. С ливерпулем отскочили , еще и 3 очка забрали. Арсенал дичь творит теряя очки с аутсайдером ведя 2-0. Минимум 10 очков должен был быть отрыв и спокойно заканчивать чемпионат и сосредоточиться на ЛЧ. Но 4 очка ни о чем, даже если осталось 2 тура.
Везунчик здесь Арсенал с Артетой.
Опта предсказатели те еще. Перед туром дают один прогноз после тура сразу вероятности роняют на 20% :))
У арсенала 4 домашних игры из следующих пяти
У Сити наобортт4 гостевых из пяти, и домашняя как раз с Арсеналом

Очень вероятно что к концу апреля все будет кончено
По факту может быть разница в 4 очка при очном матче в Манчестере и оставшихся 9 играх сезона. 94% как то много)
в Лиге Чемпионов нас ждёт МанСити - Реал Мадрид и Арсенал - Байер. У Арсенала больше шансов пройти в 1/4 финала. Поэтому, если Сити вылетит, а Арсенал продолжит борьбу, то фаворитом станет МанСити
