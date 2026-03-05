«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью в 94%. Шансы «Ман Сити» на чемпионство упали до 6% (Opta)
«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, уверен суперкомпьютер Opta.
По итогам 29-го тура отрыв лондонцев от идущего вторым «Манчестер Сити» увеличился до 7 очков при матче в запасе у команды Пепа Гвардиолы.
Вероятность титула «Арсенала» впервые в этом сезоне превысила 90% и составляет 93,6%. Чемпионство «горожан» оценивается в 6,4%, у остальных команд нет шансов на первое место, считает Opta.
19 апреля «Ман Сити» и «Арсенал» сыграет в Манчестере в рамках 33-го тура АПЛ.
Тогда Арсенал бы гораздо менее прагматичным, гораздо хуже глубина состава, да и Сити посильнее
У Сити наобортт4 гостевых из пяти, и домашняя как раз с Арсеналом
Очень вероятно что к концу апреля все будет кончено