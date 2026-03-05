9.00 давали на спасение «Ноттингема» в матче с «Сити». «Горожане» дважды вели по ходу матча

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингемом» (2:2) в 29-м туре АПЛ.

«Форест» дважды отыгрывался по ходу матча. В лайве коэффициент на спасение гостей доходил до 9.00.

Отрыв «Манчестер Сити» от лидирующего «Арсенала» увеличился до 7 очков. В следующем туре команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Вест Хэмом».