9.00 давали на спасение «Ноттингема» в матче с «Сити». «Горожане» дважды вели по ходу матча
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ноттингемом» (2:2) в 29-м туре АПЛ.
«Форест» дважды отыгрывался по ходу матча. В лайве коэффициент на спасение гостей доходил до 9.00.
Отрыв «Манчестер Сити» от лидирующего «Арсенала» увеличился до 7 очков. В следующем туре команда Пепа Гвардиолы сыграет с «Вест Хэмом».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Ставочники вовсю пишут о потоплении Сити, судейском произволе, фарте лис, а про свою тупость сливать семейные деньги в унитаз ни слова.
