Член Совфеда Артамонов об отчислениях букмекеров: «Профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета. У нас такой грех сегодня есть»

В Совете Федерации призвали направлять большую часть букмекерских отчислений на развитие массового спорта.

«Сами федерации могут отчислять часть уже полученных средств на массовый спорт. А профессиональные спортивные клубы не должны финансироваться из бюджета.

Во многих странах есть жесткое законодательство, которое категорически запрещает использовать средства бюджетов разных уровней на финансирование профессиональных клубов. У нас такой грех сегодня есть», – заявил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По его словам, в топ-клубах спортсмены получают большую зарплату, поэтому обязаны выкладываться по максимуму и показывать игру такого уровня, чтобы конкуренты хотели их выкупить.