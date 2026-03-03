Член Совфеда Артамонов об отчислениях букмекеров: «Профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета. У нас такой грех сегодня есть»
В Совете Федерации призвали направлять большую часть букмекерских отчислений на развитие массового спорта.
«Сами федерации могут отчислять часть уже полученных средств на массовый спорт. А профессиональные спортивные клубы не должны финансироваться из бюджета.
Во многих странах есть жесткое законодательство, которое категорически запрещает использовать средства бюджетов разных уровней на финансирование профессиональных клубов. У нас такой грех сегодня есть», – заявил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
По его словам, в топ-клубах спортсмены получают большую зарплату, поэтому обязаны выкладываться по максимуму и показывать игру такого уровня, чтобы конкуренты хотели их выкупить.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Сенат Информ
