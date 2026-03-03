  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%
25

79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%

Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге резко обвалились после поражения от «Хетафе» (0:1).

Мадридский клуб уступил в матче 26-го тура чемпионата Испании – отставание от «Барселоны» увеличилось до 4 очков.

Вероятность титула «Реала» по версии суперкомпьютера Opta снизилась до 20,37%, на трофей «Барселоны» дают 79,51%. Шансы на чемпионство еще остаются у «Атлетико» (0,1%) и «Вильярреала» (0,02%).

«Барса» и «Реал» сыграют между собой в Ла Лиге 10 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Ставки на сегодня
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Ставки на футбол
logoБарселона
Ставки на спорт
logoВильярреал
logoАтлетико
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как только уволили Алонсо и назначили эту точку, шансы упали до 0%
Ответ Белый ходок
Как только уволили Алонсо и назначили эту точку, шансы упали до 0%
Реал играет без тренерской мысли
Если бы реализовывали свои моменты как Хетафе, могли бы зацепиться еще, но и здесь мрак
К тому же, больше половины состава лет 10 назад даже на скамейку не прошли бы
Что они делают в Мадриде загадка
Ответ ten Hag
Реал играет без тренерской мысли Если бы реализовывали свои моменты как Хетафе, могли бы зацепиться еще, но и здесь мрак К тому же, больше половины состава лет 10 назад даже на скамейку не прошли бы Что они делают в Мадриде загадка
Лет 10 назад ни один из них, кроме Мбаппе и Куртуа не прошел бы в состав. Нет лидера, человека с характером. Главной звездой сделали самую плаксивую истеричку мирового футбола, ему потыкают все в клубе. Как результат - клуб превращают в посмешище.
Не знаю, какая связь, но есть чувство, что шансы Реала обрушила выходка Винисиуса с танцами и расизмом. Его провокации бесят даже своих.
Давайте будет честны , шансов у Реала 0️⃣. Тура за 3-4 барса уже будет чемпион.
После увольнения Алонсо было ясно, что Барселона заберет чемпионство. С такими персонажами, как арбелоа чемпионаты не берут.
Эра легендарных капитанов в клубе закончилась. Раньше были Рауль с Касильясом, а теперь истерички в лице всяких винисиусов и вальверде, которые сливают тренера.
И заметьте, когда Моуриньо несправедливо обвинял во всем Икера, то последний ни одного слова не сказал и всегда давал понять, что решение тренера не обсуждается. Алонсо только стоило бездарных бразильцев пару раз поменять, так они токсичить начали, а их родители бегать к руководству, чтобы пожаловаться на тренера.
Как же вовремя Кроос свалил из этого бардака, прям просчитал все, поняв, что дальше ловить нечего и красиво завершил карьеру
Ответ ShamilK
После увольнения Алонсо было ясно, что Барселона заберет чемпионство. С такими персонажами, как арбелоа чемпионаты не берут. Эра легендарных капитанов в клубе закончилась. Раньше были Рауль с Касильясом, а теперь истерички в лице всяких винисиусов и вальверде, которые сливают тренера. И заметьте, когда Моуриньо несправедливо обвинял во всем Икера, то последний ни одного слова не сказал и всегда давал понять, что решение тренера не обсуждается. Алонсо только стоило бездарных бразильцев пару раз поменять, так они токсичить начали, а их родители бегать к руководству, чтобы пожаловаться на тренера. Как же вовремя Кроос свалил из этого бардака, прям просчитал все, поняв, что дальше ловить нечего и красиво завершил карьеру
Кого-кого, но Вальверде называть истеричкой - очень спорно. Заговорщиком - да, но точно не истеричкой. Он на не профильной позиции ПЗ отпахал длительное время, тащил команду всегда. Вини - другое дело
Ответ Д Вейло
Кого-кого, но Вальверде называть истеричкой - очень спорно. Заговорщиком - да, но точно не истеричкой. Он на не профильной позиции ПЗ отпахал длительное время, тащил команду всегда. Вини - другое дело
Так речь не про позицию на поле. Он капитан лишь формально. Он не разговаривает с партнёрами, не указывает на ошибки и не подбадривает при неудачах, то же касается и Карвахаля. Как только игра не задаётся, то они в числе первых кто начинает истерить и бегать к судье.

Нормальный капитан дал бы подзатыльник этому аргентинскому шкету, а они молча в тряпочку наблюдали как дурачок зарабатывает дисквалификацию.
Когда я писал, что с обороной Рюдигер-Алаба и нападением Вини-Гарсия эта команда только середняков Лалиги сможет обыгрывать (а меня заминусовали), какой уж там Мансити, но я и представить не мог, что она и середняков не потянет, даже играя дома.
Как бы не закончилась чемпионская гонка, все уже знают, кто выиграет титул лучшего танцора.
100% Барселона станет чемпионом
А потом фаны «Реала» нам будут рассказывать, что «Барселона» чемпион, потому что «Реал» плохо сезон провел. Только причины они не называют, а причина плохого «Реала» - это Перес. И пока фаны Мадрида этого не поймут, прежде всего в самом Мадриде, они так и будут оправдываться.
«Кринжовый» и смешной Лапорта, как функционер оказывается куда продуктивнее, чем старый маразматик Перес, который своими решениями гробит очередной сезон «Реала». Пожелаем ему долгих лет и желания управлять клубом.
Справедливости ради, как фанат РЕАЛА 🏆, ну не достойны они,в этом сезоне стать лидерами чемпионата. Маразм Переса и его окружения передался в раздевалку, ничего не работает и всем игрокам фиолетово на результаты. В этом сезоне , порожняк похоже....
Зато у Мбаппе будет золотая бутца и будет среди главных номинантов на ЗМ 😅😅
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
C 64% до 30% упала вероятность снятия Ирана с ЧМ-2026. Сборная должна провести все матчи группового этапа в США
сегодня, 14:40
«Рынок начал активно двигаться. Все идет к сокращению бюджетов клубов, лиг и федераций». Глава спонсорства PARI о пересмотре контрактов
сегодня, 13:45
«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей с «Арсеналом» на выезде, но котируется явным фаворитом сегодня
сегодня, 12:33
«Спартак» проиграл «Динамо» один раз за 3 года. Красно-белые – фавориты кубковой встречи
сегодня, 10:59
«Тоттенхэм» проиграл 4 матча подряд и идет в одном балле от зоны вылета. 3.00 – проиграют «Кристал Пэлас»
сегодня, 10:42
«Арсенал» – явный фаворит АПЛ у букмекеров. «Ман Сити» – 2-й, «Юнайтед» – 3-й, «Астон Вилла» – 4-я
сегодня, 09:37
4.10 – «Краснодар» выйдет в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России после 1:3 с ЦСКА в первом полуфинале
сегодня, 08:44
Ответьте на несколько вопросов, чтобы сделать интерфейс Спортса’’ лучше!
сегодня, 08:00
«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью в 94%. Шансы «Ман Сити» на чемпионство упали до 6% (Opta)
сегодня, 07:50
9.00 давали на спасение «Ноттингема» в матче с «Сити». «Горожане» дважды вели по ходу матча
сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» – фаворит Фонбет Кубка России у букмекеров. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Локомотив» – 6-й
3 марта, 14:47
«Комо» обыграл «Ювентус» и «Наполи» в феврале и сыграл вничью с «Миланом». 1.52 – не проиграют «Интеру» сегодня
3 марта, 12:35
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в 14 из 16 последних матчей. 1.50 – очередная победа
3 марта, 11:16
В честь дня рождения Дома Спорта Лига Ставок разыграла один миллион рублей фрибетами
3 марта, 09:50Промо
Коэффициент на выход «Барселоны» в финал Кубка Испании обвалился с 12.00 до 8.00. Каталонцы проиграли 0:4 в первом полуфинале с «Атлетико»
3 марта, 09:49
«Зенит» – фаворит 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Балтики». На проход петербуржцев дают 1.55
3 марта, 07:27
Игроки БЕТСИТИ ставят на «Арсенал» в дерби с «Челси»
1 марта, 08:19Промо
«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
28 февраля, 19:35
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
28 февраля, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
28 февраля, 12:07
Рекомендуем