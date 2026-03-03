79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%

Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге резко обвалились после поражения от «Хетафе» (0:1).

Мадридский клуб уступил в матче 26-го тура чемпионата Испании – отставание от «Барселоны» увеличилось до 4 очков.

Вероятность титула «Реала» по версии суперкомпьютера Opta снизилась до 20,37%, на трофей «Барселоны» дают 79,51%. Шансы на чемпионство еще остаются у «Атлетико» (0,1%) и «Вильярреала» (0,02%).

«Барса» и «Реал» сыграют между собой в Ла Лиге 10 мая.