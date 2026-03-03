79,5% – вероятность чемпионства «Барселоны» по версии Opta. Шансы «Реала» снизились до 20%
Шансы «Реала» на победу в Ла Лиге резко обвалились после поражения от «Хетафе» (0:1).
Мадридский клуб уступил в матче 26-го тура чемпионата Испании – отставание от «Барселоны» увеличилось до 4 очков.
Вероятность титула «Реала» по версии суперкомпьютера Opta снизилась до 20,37%, на трофей «Барселоны» дают 79,51%. Шансы на чемпионство еще остаются у «Атлетико» (0,1%) и «Вильярреала» (0,02%).
«Барса» и «Реал» сыграют между собой в Ла Лиге 10 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Если бы реализовывали свои моменты как Хетафе, могли бы зацепиться еще, но и здесь мрак
К тому же, больше половины состава лет 10 назад даже на скамейку не прошли бы
Что они делают в Мадриде загадка
Эра легендарных капитанов в клубе закончилась. Раньше были Рауль с Касильясом, а теперь истерички в лице всяких винисиусов и вальверде, которые сливают тренера.
И заметьте, когда Моуриньо несправедливо обвинял во всем Икера, то последний ни одного слова не сказал и всегда давал понять, что решение тренера не обсуждается. Алонсо только стоило бездарных бразильцев пару раз поменять, так они токсичить начали, а их родители бегать к руководству, чтобы пожаловаться на тренера.
Как же вовремя Кроос свалил из этого бардака, прям просчитал все, поняв, что дальше ловить нечего и красиво завершил карьеру
Нормальный капитан дал бы подзатыльник этому аргентинскому шкету, а они молча в тряпочку наблюдали как дурачок зарабатывает дисквалификацию.
«Кринжовый» и смешной Лапорта, как функционер оказывается куда продуктивнее, чем старый маразматик Перес, который своими решениями гробит очередной сезон «Реала». Пожелаем ему долгих лет и желания управлять клубом.