«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1) в Мадриде – на победу гостей давали 9.80

«Реал» уступил «Хетафе» (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.

Единственный гол на 39-й минуте забил нападающий гостей Мартин Сатриано.

Букмекеры были уверены в победе мадридцев – на это давали коэффициент 1.40. На успех «Хетафе» можно было поставить за 9.80.

Отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице увеличилось до 4 очков.