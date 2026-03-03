«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе» (0:1) в Мадриде – на победу гостей давали 9.80
«Реал» уступил «Хетафе» (0:1) в матче 26-го тура Ла Лиги.
Единственный гол на 39-й минуте забил нападающий гостей Мартин Сатриано.
Букмекеры были уверены в победе мадридцев – на это давали коэффициент 1.40. На успех «Хетафе» можно было поставить за 9.80.
Отставание «Реала» от «Барселоны» в турнирной таблице увеличилось до 4 очков.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Много еще таких сенсаций мы увидим пока во главе команды подстилка бразильской истерички
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем