В 14 из 15 последних матчей «Реала» и «Хетафе» забивала либо одна комана, либо никто. 1.60 – продление тренда

«Реал» примет «Хетафе» в 26-м туре чемпионата Испании.

В 14 из 15 последних очных матчей забивала либо одна команда, либо никто. Лишь в одной игре с августа 2018-го отличились обе команды.

Букмекеры дают коэффициент 1.60 на то, что в сегодняшней встрече сыграет ставка «обе забьют – нет».

Матч пройдет 2 марта, начало – в 23:00 мск.