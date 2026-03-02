17

«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:2) на выезде в 19-м туре Мир РПЛ.

Решающий мяч на 79-й минуте забил Маркиньос. При счете 1:1 на 78-й на победу москвичей давали коэффициент 3.00.

«Спартак» впервые в истории победил «Сочи» на выезде в чемпионате России.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
17 комментариев
Как можно давать такие пенальти, 200% симуляция игрока Сочи
Спартак с победой!
Судья клоунада 😁😁😁Так сильно хотели чтоб Спартак не выиграл.
Я правильно понимаю, что за фол на Угальде не дали пенальти, потому что он неправдоподобно упал (сама задержка руки, вроде как, отлично видна со всех камер)? Но падению Солдатенко поверили, хотя он и упал в противоположную сторону от того, куда его тянули? 🤨
Клоунада продолжается.
Угальде в первом тайме тянут за футболку, после вар пенальти отменяют. В концовке игрока Сочи тянут за футболку, после вар ставят пенальти.
Причём падает вперёд тоесть откровенная симуляция. 🤣
С победы, краснобелые!!!!
Позорище, нет слов, Литвинов как мог держал за футболку игрока фарма, что бы он не упал, но он падает, и фарму зенита ставят пенальти😂
Какой приколист решил, что это вообще пенальти? Таких задержек при КАЖДОМ угловом в КАЖДОМ матче по две-три можно увидеть. Через год мы будем видеть пенальти за то, что ветер сильно подул? Каким местом нужно разбираться в футболе, чтобы будучи профессиональным судьей решить, что это действительно существенный контакт?
С победой, спартачи! Но чтоб Спартак без валидола, это будет не Спартак. ВАР превратил футбол в какую-то хрень несусветную - сплошной формализм. А Максименко продолжает вытаскивать из сетки всё, что летит в ворота
А как при счёте 3:2 решающим стал второй мяч? Может, стоит не пускать посты "умников"
