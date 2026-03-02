«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00

«Спартак» обыграл «Сочи» (3:2) на выезде в 19-м туре Мир РПЛ.

Решающий мяч на 79-й минуте забил Маркиньос. При счете 1:1 на 78-й на победу москвичей давали коэффициент 3.00.

«Спартак» впервые в истории победил «Сочи» на выезде в чемпионате России.