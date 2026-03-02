«Спартак» победил «Сочи» (3:2), забив решающий мяч на 79-й. В лайве на победу давали 3.00
«Спартак» обыграл «Сочи» (3:2) на выезде в 19-м туре Мир РПЛ.
Решающий мяч на 79-й минуте забил Маркиньос. При счете 1:1 на 78-й на победу москвичей давали коэффициент 3.00.
«Спартак» впервые в истории победил «Сочи» на выезде в чемпионате России.
Кто станет чемпионом России?16024 голоса
Краснодар45%
Зенит29%
Кто-то другой18%
Кто-то неожиданный8%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Угальде в первом тайме тянут за футболку, после вар пенальти отменяют. В концовке игрока Сочи тянут за футболку, после вар ставят пенальти.
Причём падает вперёд тоесть откровенная симуляция. 🤣