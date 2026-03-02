Судья Буланов на 8-й минуте отменил пенальти в пользу «Спартака» после просмотра ВАР. Букмекеры давали 53% на то, что арбитр сходит к монитору
В матче «Сочи» – «Спартак» судьи отменили пенальти в ворота хозяев после просмотра ВАР.
Главный арбитр Евгений Буланов назначил пенальти на 5-й минуте за фол на Манфреде Угальде. Затем арбитр пошел к монитору – после просмотра он изменил решение, отменив 11-метровый.
Таким образом, просмотр ВАР был в каждом из восьми матчей 19-го тура Мир РПЛ.
Напомним, коэффициент на поход арбитра к монитору в сегодняшней игре обвалился с 2.25 (41%) до 1.75 (53%) за последние сутки.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
А какой коэффициент на шизо-диагноз у судей РПЛ, объявите, пжл! Хочу поставить миллион!
