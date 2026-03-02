13% – хотя бы один матч ЧМ-2026 будет перенесен из США в другую страну
Букмекеры оценили вероятность переноса матчей ЧМ-2026 на фоне политической обстановки в мире.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. США в конце февраля начали военную операцию против Ирана, в Мексике продолжается затяжная война местных властей с наркокартелями.
На Polymarket вероятность переноса хотя бы одного матча ЧМ-2026 из США в другую страну оценивается с вероятностью в 13%, из Мексики – в 12%.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А сколько на то, что чм вообще не состоится?
Больше шансов, что матчи из Канады и Мексики перенесут в США, чем отберут у них.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем