13% – хотя бы один матч ЧМ-2026 будет перенесен из США в другую страну

Букмекеры оценили вероятность переноса матчей ЧМ-2026 на фоне политической обстановки в мире.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. США в конце февраля начали военную операцию против Ирана, в Мексике продолжается затяжная война местных властей с наркокартелями.

На Polymarket вероятность переноса хотя бы одного матча ЧМ-2026 из США в другую страну оценивается с вероятностью в 13%, из Мексики – в 12%.