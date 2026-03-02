4.00 – Мбаппе забьет больше «Хетафе» в сезоне Ла Лиги. У Килиана 23 гола, у клуба – 20 мячей

Букмекеры оценили шансы Килиана Мбаппе забить больше «Хетафе» в этом сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Реала» лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 23 голами. Он забил больше «Овьедо» (16 мячей), «Хетафе» (20) и столько же, сколько «Алавес» (23) и «Райо Вальекано» (23).

Букмекеры дают коэффициент 4.00 (25%) на то, что Мбаппе забьет больше «Хетафе» по итогам сезона Ла Лиги.

2 марта «Реала» сыграет с «Хетафе» в Мадриде, Мбаппе пропустит матч из-за травмы.