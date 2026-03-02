Тимоти Шаламе – явный фаворит на вручение «Оскара-2026» лучшему актеру. «Битва за битвой» станет фильмом года, уверены букмекеры

Букмекеры определились с фаворитами премии «Оскар».

В номинации «лучший фильм» подавляющим фаворитом за 1.20 котируется «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Главные конкуренты – «Грешники» Райана Куглера (6.50) и «Хамнет» Хлои Чжао (23.00).

Тимоти Шаламе – явный фаворит на вручение «Оскара» лучшему актеру за роль в фильме «Марти Великолепный» (1.33), Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») – второй за 7.50, топ-3 замыкает Майкл Б. Джордан («Грешники», 11.00).

Джесси Бакли («Хамнет») считается подавляющим фаворитом в линии на лучшую актрису за 1.05.

98-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени.

Какой фильм станет лучшим? Ди Каприо или Шаламе? Кто возьмет «Оскар-2026»