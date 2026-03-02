«Зенит» и «Краснодар» укрепились в статусе фаворитов РПЛ у букмекеров. Шансы ЦСКА на титул упали в три раза

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.

Коэффициент на чемпионство ЦСКА после поражения от «Ахмата» (0:1) вырос почти в три раза – с 7.00 (14%) до 20.00 (5%).

«Зенит» и «Краснодар» укрепились в статусе фаворитов чемпионата России. На титул петербуржцев дают 1.75 (57%), на трофей «быков» – 2.75 (36%).

Победитель Мир РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.75

2. «Краснодар» – 2.75

3. «Локомотив» – 10.00

4. ЦСКА – 20.00

5-6. «Балтика» – 100.00

5-6. «Спартак» – 100.00

7. «Динамо» – 500.00

Остальные – от 1500.00