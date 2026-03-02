«Зенит» и «Краснодар» укрепились в статусе фаворитов РПЛ у букмекеров. Шансы ЦСКА на титул упали в три раза
Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ.
Коэффициент на чемпионство ЦСКА после поражения от «Ахмата» (0:1) вырос почти в три раза – с 7.00 (14%) до 20.00 (5%).
«Зенит» и «Краснодар» укрепились в статусе фаворитов чемпионата России. На титул петербуржцев дают 1.75 (57%), на трофей «быков» – 2.75 (36%).
Победитель Мир РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 1.75
2. «Краснодар» – 2.75
3. «Локомотив» – 10.00
4. ЦСКА – 20.00
5-6. «Балтика» – 100.00
5-6. «Спартак» – 100.00
7. «Динамо» – 500.00
Остальные – от 1500.00
Кто станет чемпионом России?16024 голоса
Краснодар45%
Зенит29%
Кто-то другой18%
Кто-то неожиданный8%
Ну после отмена гола Балтики букмекеры должны были вообще перестать принимать стаки на чемпионство Зенита, а остальных поднять кэф до 1 миллиона например!
Ну да, 8 очков за 11 туров еще и без личной встречи отыграть практически невозможно. ЦСКА, похоже, сразу после рестарта вылетел из гонки за чемпионство.
Спартак высоковато...
Это Динамо высоковато, а Спартак на привычных для себя 5-6 местах)
Объективное мнение, будем объективны.😁
В "кто-то неожиданный" могли бы и ромбик добавить для смеха.
Это уже называется "невероятный".
