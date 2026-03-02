«Реал» победил «Хетафе» в 17 последних домашних матчах. 1.36 – очередная победа в Мадриде
«Реал» примет «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Клуб из Мадрида выиграл 17 последних очных матчей на своем поле. Последнее домашнее поражение от «Хетафе» случилось в феврале 2008 года.
Букмекеры считают «Реал» подавляющим фаворитом встречи за 1.36. На победу гостей дают коэффициент 9.80, на ничью – 5.20.
Игра пройдет 2 марта, начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем