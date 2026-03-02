Судьи смотрели ВАР во всех матчах 19-го тура РПЛ. 1.75 – арбитра позовут к монитору в игре «Сочи» – «Спартак»
Букмекеры оценили вероятность просмотра ВАР в матче «Сочи» – «Спартак».
В 19-м туре Мир РПЛ арбитры подходили к монитору во всех семи матчах. Суммарно судьи воспользовались ВАР 13 раз.
Коэффициент на просмотр ВАР в игре «Сочи» против «Спартака» обвалился с 2.25 (41%) до 1.75 (53%) за последние сутки.
Матч пройдет 2 марта, начало – в 15:00 по московскому времени.
На просмотр ВАР в РПЛ уже падают коэффициенты. Вероятность скакнула на 12%!
Кто станет чемпионом России?16024 голоса
Краснодар45%
Зенит29%
Кто-то другой18%
Кто-то неожиданный8%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
может причина переносе матча это из-за судьи? может судьи не готовы судить? в каждой игре бардак, споры
По-моему, железная ставка! Что должно случиться, чтобы вар ни разу не позвал судью к монитору??? Это же Сочи -Спартак!
Проверим, проверим
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем