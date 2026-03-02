Судьи смотрели ВАР во всех матчах 19-го тура РПЛ. 1.75 – арбитра позовут к монитору в игре «Сочи» – «Спартак»

Букмекеры оценили вероятность просмотра ВАР в матче «Сочи» – «Спартак».

В 19-м туре Мир РПЛ арбитры подходили к монитору во всех семи матчах. Суммарно судьи воспользовались ВАР 13 раз.

Коэффициент на просмотр ВАР в игре «Сочи» против «Спартака» обвалился с 2.25 (41%) до 1.75 (53%) за последние сутки.

Матч пройдет 2 марта, начало – в 15:00 по московскому времени.

На просмотр ВАР в РПЛ уже падают коэффициенты. Вероятность скакнула на 12%!