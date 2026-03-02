«Спартак» ни разу не побеждал «Сочи» на выезде в РПЛ. 2.46 – продление тренда

«Сочи» и «Спартак» встретятся в 19-м туре Мир РПЛ.

Сочинцы еще не проигрывали москвичам на своем поле в чемпионате России – 4 победы с сухим счетом и ничья.

Букмекеры дают коэффициент 2.46 на продление тренда. 1.55 – «Спартак» впервые победит «Сочи» на выезде в чемпионате.

Матч пройдет 2 марта, начало – в 15:00 по московскому времени.