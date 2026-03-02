«Спартак» ни разу не побеждал «Сочи» на выезде в РПЛ. 2.46 – продление тренда
«Сочи» и «Спартак» встретятся в 19-м туре Мир РПЛ.
Сочинцы еще не проигрывали москвичам на своем поле в чемпионате России – 4 победы с сухим счетом и ничья.
Букмекеры дают коэффициент 2.46 на продление тренда. 1.55 – «Спартак» впервые победит «Сочи» на выезде в чемпионате.
Матч пройдет 2 марта, начало – в 15:00 по московскому времени.
Кто станет чемпионом России?16024 голоса
Краснодар45%
Зенит29%
Кто-то другой18%
Кто-то неожиданный8%
Опубликовал: Кирилл Михайлов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Традиции нужно уважать и соблюдать.
один из первых, ААААлежа, не спит видать, дрочит на новости про Спартак)
И сегодня не забьёт даже.
да-да
