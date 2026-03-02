180.00 – «Барселона» сделает требл в этом сезоне
Букмекеры оценили шансы «Барселона» сделать требл в сезоне-2025/26.
Каталонцы лидируют в Ла Лиге, опережая на 4 очка «Реал», у которого матч в запасе. В Лиге чемпионов «Барселона» в 1/8 финала сыграет с «Ньюкаслом». В Кубке Испании команда Ханси Флика уступила в первом полуфинальном матче «Атлетико» (0:4). Ответная игра пройдет 3 марта в Барселоне.
БК «Тенниси» дает коэффициент 180.00 на то, что «Барса» выиграет все три турнира.
Опубликовала: Венера Кравченко
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нвдо рисковать, но по минимуму
Вот завтра требл, и увидим
А кто его знает, всякое бывает 🤷♂️
А как сделать ставку?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем