«Бавария» и «Боруссия» забивали минимум 3 гола в 11 из 13 последних очных матчей. Тренд продлится, уверены букмекеры

«Бавария» сыграет в гостях с «Боруссией» Дортмунд в 24-м туре Бундеслиги.

«Бавария» – фаворит матча с коэффициентом 1.64. На победу «Боруссии» букмекеры дают 4.80, на ничью – 4.70.

Букмекеры уверены, что игра будет результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.32. Он сыграл в 11 из 13 последних матчей между этими командами. Тотал больше 3,5 голов оценен в 1.55.

Матч пройдет 28 февраля. Начало – в 20:30 мск.

