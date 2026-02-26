«ПСЖ» поднялся на 4-е место в рейтинге фаворитов на победу в ЛЧ. «Арсенал» – главный претендент у букмекеров, «Реал» – вне топ-5
Букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ.
«ПСЖ» прошел в стыковом раунде «Монако» (3:2, 2:2) и поднялся с 5-го на 4-е место в линии. Коэффициент упал с 9.00 до 8.00.
«Реал» переместился с 7-й на 6-ю строчку в рейтинге фаворитов. В стыках мадридцы одолели «Бенфику» (1:0, 2:1), после этого котировки на победу в ЛЧ улучшились с 13.00 до 10.00.
Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 4.50
2. «Бавария» – 5.50
3-4. «Ман Сити» – 8.00
3-4. «ПСЖ» – 8.00
5. «Барселона» – 9.00
6. «Реал» – 10.00
7. «Ливерпуль» 11.00
8. «Челси» – 20.00
9-10. «Атлетико» – 30.00
9-10. «Ньюкасл» – 30.00
11. «Тоттенхэм» – 35.00
12-13. «Аталанта» – 65.00
12-13. «Спортинг» – 65.00
14-16. «Байер» – 75.00
14-16. «Буде-Глимт» – 75.00
14-16. «Галатасарай» – 75.00
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Как и последние 4 года Реал будет играть с Сити.
Было бы 6 лет подряд, да в 21 реал проиграл в 1/2 Челси и тогда аристократы играли с горожанами в финале(и победили их). Так что никуда от этого «слепого» жребия не деться.
Вот вам и Суперлига