  «ПСЖ» поднялся на 4-е место в рейтинге фаворитов на победу в ЛЧ. «Арсенал» – главный претендент у букмекеров, «Реал» – вне топ-5
«ПСЖ» поднялся на 4-е место в рейтинге фаворитов на победу в ЛЧ. «Арсенал» – главный претендент у букмекеров, «Реал» – вне топ-5

Букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ.

«ПСЖ» прошел в стыковом раунде «Монако» (3:2, 2:2) и поднялся с 5-го на 4-е место в линии. Коэффициент упал с 9.00 до 8.00.

«Реал» переместился с 7-й на 6-ю строчку в рейтинге фаворитов. В стыках мадридцы одолели «Бенфику» (1:0, 2:1), после этого котировки на победу в ЛЧ улучшились с 13.00 до 10.00.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 4.50

2. «Бавария» – 5.50

3-4. «Ман Сити» – 8.00

3-4. «ПСЖ» – 8.00

5. «Барселона» – 9.00

6. «Реал» – 10.00

7. «Ливерпуль» 11.00

8. «Челси» – 20.00

9-10. «Атлетико» – 30.00

9-10. «Ньюкасл» – 30.00

11. «Тоттенхэм» – 35.00

12-13. «Аталанта» – 65.00

12-13. «Спортинг» – 65.00

14-16. «Байер» – 75.00

14-16. «Буде-Глимт» – 75.00

14-16. «Галатасарай» – 75.00

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!

Опубликовала: Венера Кравченко
Реал выше Ливерпуля и Челси? Ну ну, они Бенфику-то кое как прошли, первая же английская команда, просто катком проедет по Реалу)
финал Бавария : Буде-Глимт
Реал вечно в фаворитах, им щас достанется спортинг легенький в 1/8 там фигак и в 1/4 уже, там посвистит судья в пользу Реала, и уже в полуфинале, и уже не так обидно будет вылетать если что) а чуть судья поможет и уже в финале)
Ответ Alexsandr Utochkin
Реал вечно в фаворитах, им щас достанется спортинг легенький в 1/8 там фигак и в 1/4 уже, там посвистит судья в пользу Реала, и уже в полуфинале, и уже не так обидно будет вылетать если что) а чуть судья поможет и уже в финале)
Они и в Ла лиге в фаворитах. И в прошлом сезоне были, хз как там суперкомпьютеры считают
Говорят , что жребий слеп. Но мы то с вами знаем , что это не так .
Как и последние 4 года Реал будет играть с Сити.
Было бы 6 лет подряд, да в 21 реал проиграл в 1/2 Челси и тогда аристократы играли с горожанами в финале(и победили их). Так что никуда от этого «слепого» жребия не деться.
как фанат арсенала и то не верю в победу, но клево видит их в претенденты.
5 клубов из АПЛ
Вот вам и Суперлига
Рекомендуем