«ПСЖ» поднялся на 4-е место в рейтинге фаворитов на победу в ЛЧ. «Арсенал» – главный претендент у букмекеров, «Реал» – вне топ-5

Букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ.

«ПСЖ» прошел в стыковом раунде «Монако» (3:2, 2:2) и поднялся с 5-го на 4-е место в линии. Коэффициент упал с 9.00 до 8.00.

«Реал» переместился с 7-й на 6-ю строчку в рейтинге фаворитов. В стыках мадридцы одолели «Бенфику» (1:0, 2:1), после этого котировки на победу в ЛЧ улучшились с 13.00 до 10.00.

Победитель ЛЧ-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 4.50

2. «Бавария» – 5.50

3-4. «Ман Сити» – 8.00

3-4. «ПСЖ» – 8.00

5. «Барселона» – 9.00

6. «Реал» – 10.00

7. «Ливерпуль» 11.00

8. «Челси» – 20.00

9-10. «Атлетико» – 30.00

9-10. «Ньюкасл» – 30.00

11. «Тоттенхэм» – 35.00

12-13. «Аталанта» – 65.00

12-13. «Спортинг» – 65.00

14-16. «Байер» – 75.00

14-16. «Буде-Глимт» – 75.00

14-16. «Галатасарай» – 75.00

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!