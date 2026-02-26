ЛЧ выиграет клуб из АПЛ, считают букмекеры. В 1/8 финала сыграют 6 английских команд

Букмекеры считают, что Лигу чемпионов выиграет клуб из Англии.

В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по одной из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции.

Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что титул возьмут английская команда.

Команда из какой страны выиграет ЛЧ по версии букмекеров:

Англия – 1.75

Испания – 4.30

Германия – 5.00

Франция – 8.00

Любая другая страна – 23.00

Италия – 65.00

