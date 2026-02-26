ЛЧ выиграет клуб из АПЛ, считают букмекеры. В 1/8 финала сыграют 6 английских команд
Букмекеры считают, что Лигу чемпионов выиграет клуб из Англии.
В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по одной из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции.
Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что титул возьмут английская команда.
Команда из какой страны выиграет ЛЧ по версии букмекеров:
Англия – 1.75
Испания – 4.30
Германия – 5.00
Франция – 8.00
Любая другая страна – 23.00
Италия – 65.00
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Кто станет чемпионом России?7257 голосов
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
обычно через судей испанцы покупали ЛЧ всегда
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем