1

ЛЧ выиграет клуб из АПЛ, считают букмекеры. В 1/8 финала сыграют 6 английских команд

Букмекеры считают, что Лигу чемпионов выиграет клуб из Англии.

В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по одной из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции.

Букмекеры дают коэффициент 1.75 на то, что титул возьмут английская команда. 

Команда из какой страны выиграет ЛЧ по версии букмекеров:

Англия – 1.75

Испания – 4.30

Германия – 5.00

Франция – 8.00

Любая другая страна – 23.00

Италия – 65.00

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!

Кто станет чемпионом России?7257 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Кто-то другойЦСКА
Кто-то неожиданныйБалтика
Опубликовала: Венера Кравченко
logoвысшая лига Норвегия
Ставки на спорт
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Турция
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
logoсерия А Италия
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
обычно через судей испанцы покупали ЛЧ всегда
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Махачкалинское «Динамо» впервые в истории обыграло «Рубин»
сегодня, 19:12
«Бавария» проигрывает дортмундской «Боруссии» после 1-го тайма – 0:1. В лайве вероятность камбэка мюнхенцев составляет 29%
сегодня, 18:25
«Ливерпуль» забил 5+ голов в матче АПЛ впервые с апреля 2025 года
сегодня, 17:52
«Бернли» ушел с 0:3 в матче с «Брентфордом», но пропустил на 90+3 минуте – 3:4. В лайве вероятность победы «пчел» составляла 3%
сегодня, 17:07
«Локомотив» забил «Пари НН» 2+ гола в 5 матчах подряд
сегодня, 16:05
Кучеров набирает очки в 12 матчах подряд. 1.65 – наберет минимум 2 в игре против «Баффало»
сегодня, 15:21
«Реал» стал андердогом против «Ман Сити» на «Бернабеу». Сразу после жеребьевки «сливочные» котировались фаворитами домашнего матча
сегодня, 14:35
«Бенфика» Моуринью ни разу не проиграла в чемпионате Португалии, но занимает в таблице только 3-е место. 8.00 – финиширует на 3-й строчке без поражений
сегодня, 08:53
«Краснодар» не пропускает от «Ростова» 3 матча подряд. 2.17 – продление серии
сегодня, 08:28
«Главный фаворит гонки для меня – «Краснодар», самая сбалансированная команда России на протяжении полутора лет». Прогноз Дорского на остаток сезона РПЛ
сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд не побеждает «Баварию» дома в лиге с 2018 года – 5 поражений и 2 ничьих
сегодня, 19:35
«Сити» подходит к игре с серией из пяти побед подряд в очных матчах». Палагин о матче «Лидс» – «Ман Сити»
сегодня, 13:05
«Разгрома не будет, Ковачу важно улучшить защиту, но «Бавария» определенно мощнее». Прогноз Артема Денисова на Дер Классикер
сегодня, 12:07
«Боруссия» Д – «Бавария»: БЕТСИТИ назвал фаворита Дер-Классикер
сегодня, 08:17Промо
BetBoom представил статистику ставок на РПЛ в крупнейших городах России
сегодня, 08:16Промо
Лига Ставок запустила сразу две акции к возобновлению матчей Российской Премьер-Лиги
сегодня, 07:50Промо
Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, какой был самый большой штраф за лишний вес на сборах
26 февраля, 15:15Промо
Ставка в 50 рублей на угловые принесла клиенту «Лиги Ставок» 6,8 млн рублей
26 февраля, 14:49Промо
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Монако». 2.25 – сыграет на ноль
25 февраля, 19:30
«Аталанта» забила «Боруссии» 2 гола в 1-м тайме и сравняла счет по сумме двух стыковых матчей в ЛЧ. 57% – вероятность, что бергамаски выйдут в 1/8 финала
25 февраля, 18:47
Рекомендуем