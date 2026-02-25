«Аталанта» вышла в 1/8 финала ЛЧ после 0:2 в первом матче с «Боруссией». Перед второй игрой вероятность прохода итальянцев составляла 19%
«Аталанта» разгромила дортмундскую «Боруссию» (4:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
Таким образом, бергамаски выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 4:3 и прошли в 1/8 финала. Первая встреча в Германии завершилась победой «Боруссии» – 2:0.
Перед стыковым раундом букмекеры давали командам почти равные коэффициенты на проход – 1.88 у «Аталанта» и 1.92 у «Боруссии».
После поражения (0:2) в первом матче коэффициент на проход итальянской команды составлял 5.30 (19% вероятности).
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Опубликовала: Венера Кравченко
1 комментарий
Судья вышел вместе с аталантой . Позорище такое.
