Беттор поставил 730 тысяч рублей на победу «Реала» над «Бенфикой» в ответном стыковом матче ЛЧ
БК PARI поделился, на что ставят клиенты в ответном стыковом матче ЛЧ между «Интером» и «Буде-Глимт».
Клиенты PARI уверены в победе испанцев. Почти 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех клуба из Мадрида. На рынке прохода в 1/8 финала 94% сделано на «Реал» и почти 6% на португальский клуб.
Один из клиентов PARI поставил 730 тысяч рублей на победу испанской команды в основное время по котировке 1.62. Ставка вошла в экспресс из двух матчей Лиги чемпионов с общим коэффициентом 2.07.
У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!
Кто станет чемпионом России?7257 голосов
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вторая в экспрессе победа Интера за 1.27 ?🤣
Слабая рекламка для лудоманов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем