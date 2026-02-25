Беттор поставил 730 тысяч рублей на победу «Реала» над «Бенфикой» в ответном стыковом матче ЛЧ

БК PARI поделился, на что ставят клиенты в ответном стыковом матче ЛЧ между «Интером» и «Буде-Глимт».

Клиенты PARI уверены в победе испанцев. Почти 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех клуба из Мадрида. На рынке прохода в 1/8 финала 94% сделано на «Реал» и почти 6% на португальский клуб.

Один из клиентов PARI поставил 730 тысяч рублей на победу испанской команды в основное время по котировке 1.62. Ставка вошла в экспресс из двух матчей Лиги чемпионов с общим коэффициентом 2.07.

У них было 2 очка после 5 туров ЛЧ – теперь они в 1/8 финала! «Буде», вы взрываете нам мозг!