«Лига Ставок» раздает фрибеты всем своим игрокам

Букмекерская компания «Лига Ставок» вновь запустила акцию «Фрибет всем нашим». Предложение распространяется на всех игроков, которые когда-либо регистрировались в«Лиге Ставок» – вне зависимости от того, активен аккаунт сейчас или нет.

В личном кабинете на сайте или в приложении «Лиги Ставок» каждому пользователю уже подготовлено персональное предложение. После выполнения указанного в профиле действия игрок получает персональный фрибет. Важно: бонус нужно использовать одной ставкой – поставить всю сумму фрибета на одиночное пари. Акция проходит с 21 февраля по 7 марта.

