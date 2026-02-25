«Лига Ставок» раздает фрибеты всем своим игрокам
Букмекерская компания «Лига Ставок» вновь запустила акцию «Фрибет всем нашим». Предложение распространяется на всех игроков, которые когда-либо регистрировались в«Лиге Ставок» – вне зависимости от того, активен аккаунт сейчас или нет.
В личном кабинете на сайте или в приложении «Лиги Ставок» каждому пользователю уже подготовлено персональное предложение. После выполнения указанного в профиле действия игрок получает персональный фрибет. Важно: бонус нужно использовать одной ставкой – поставить всю сумму фрибета на одиночное пари. Акция проходит с 21 февраля по 7 марта.
Скачивайте приложение «Лиги Ставок» и забирайте фрибет, который светит всем!
Подробности здесь.
Кто станет чемпионом России?7257 голосов
Краснодар
Зенит
Кто-то другой
Кто-то неожиданный
